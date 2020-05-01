احتجاجات وسخط في قطر

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل في قطر عن فتح تحقيق فوري في تأخر شركات في دفع أجور عمال وافدين، وذلك بعد تجمهر عدد منهم في الدوحة مساء الجمعة.

وبحسب الوزارة، فقد باشرت بفتح تحقيق فوري في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا في منطقة مشيرب، الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضافت الوكالة أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور. وأكدت أنه يمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية، المتوفرة على مدار الساعة، بعدة لغات.

ونشرت منظمات مدافعة عن حقوق العمالة الوافدة مقاطع فيديو لتلك الاحتجاجات النادرة في شوارع الدوحة.