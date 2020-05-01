الأحد 24 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ثلاث دول إسلامية هي موريتانيا ومالي والنيجر، أفطرت اليوم السبت، على رؤية كوكب عطارد،ظنا منها أنه هلال شهر شوال وذلك بحسب إفادة مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي رسمي مقره أبو ظبي ومتخصص في الشؤون الفلكية ويضم في عضويته خبراء ومتخصصين بعلم الفلك في مختلف مجالاته.

وقال المركز على حسابه بتويتر" إنه تلقى استفسارات حول إعلان بعض الدول الإفريقية رؤية الهلال مساء الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي، ما يجعل رؤية الهلال أمرا مستحيلا"

وردا على تلك الاستفسارات قال المركز "إن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي بشكل متقارب جدا ولافت للنظر.. وقد يكون هذا هو السبب" في إفطار تلك الدول يوم السبت.

ونشر المركز صورة تظهر موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا"

وخلافا لغالبة الدول الإسلامية أعلنت ثلاث دل وهي موريتانيا ومالي والنيجر ثبوت هلال شهر شوال مساء الجمعة لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.