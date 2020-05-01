رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الاسباني احتجاجات وسخط في قطر ثلاث دول إسلامية تفطر على رؤية كوكب "عطارد".. تعرف عليها للنساء فقط .. وصفة سحرية من ماء البصل لإطالة الشعر قطر تكشف عن خطط جديدة ..لمنع الهجوم الذي قاد إلى الحصار وفاة ملكة جمال شهيرة بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك» منزل بدولار واحد في إيطاليا.. ماذا بعد كورونا؟ صنعاء تنفجر من الداخل : أي معلومات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا جريمة أمن قومي وخيانة قد توصل إلى الإعدام .. تفاصيل مخيفة يخفيها الحوثيون عن اليمن والعالم مباحثات تركية روسية من نوع آخر.. نتائجها ان نجحت ستقلب موازين العالم اصابات ووفيات جديدة بكورونا في اليمن
ثلاث دول إسلامية هي موريتانيا ومالي والنيجر، أفطرت اليوم السبت، على رؤية كوكب عطارد،ظنا منها أنه هلال شهر شوال وذلك بحسب إفادة مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي رسمي مقره أبو ظبي ومتخصص في الشؤون الفلكية ويضم في عضويته خبراء ومتخصصين بعلم الفلك في مختلف مجالاته.
وقال المركز على حسابه بتويتر" إنه تلقى استفسارات حول إعلان بعض الدول الإفريقية رؤية الهلال مساء الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي، ما يجعل رؤية الهلال أمرا مستحيلا"
وردا على تلك الاستفسارات قال المركز "إن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي بشكل متقارب جدا ولافت للنظر.. وقد يكون هذا هو السبب" في إفطار تلك الدول يوم السبت.
ونشر المركز صورة تظهر موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا"
وخلافا لغالبة الدول الإسلامية أعلنت ثلاث دل وهي موريتانيا ومالي والنيجر ثبوت هلال شهر شوال مساء الجمعة لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.