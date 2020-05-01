مباحثات تركية روسية من نوع آخر.. نتائجها ان نجحت ستقلب موازين العالم

السبت 23 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-رصد خاص

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بدأت تركيا وروسيا مشاورات ثنائية حول توقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني، بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية “Rospotrebnadzor”، الجمعة، أن رئيسة الخدمة آنا بوبوفا، ونائبة وزير الصحة التركية أمينة مشه، عقدتا اجتماعا حول تطوير لقاح لعلاج كورونا، عبر تقنية الفيديو.

وأضاف البيان، أنه تمت مناقشة الوضع الحالي للوباء في كلا البلدين، ومسار التدابير الوقائية التي تمنع تطوره، مشيرا إلى وجود اتجاه تنازلي في الإصابات لديهما.

واتفق الطرفان على إجراء مشاورات بين العلماء والخبراء من كلا البلدين، لتبادل المعلومات حول تطوير لقاح للفيروس، وتوقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني.

وفي وقت سابق أعلنت تركيا عن قدرتها في انتاج وبيع علاج لفيروس كورونا، جاء ذلك بعد موافقة الحكومة التركية على منح التراخيص اللازمة لشركة الأدوية التركية لإنتاج وبيع علاج لفيروس “كورونا”.

وقبل أيام أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن عقار فافيبيرافير، المرشح لعلاج فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج مُبشرة في التجارب السريرية المبكرة في روسيا.

وقال كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن نتائج فحوص 60 في المئة من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا أقراص فافيبيرافير، الذي جرى تطويره أولا في اليابان باسم أفيجان، جاءت سلبية خلال خمسة أيام، موضحا أن العلاج يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من المرض إلى النصف.