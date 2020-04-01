عاجل:اصابات ووفيات جديدة بكورونا في اليمن

السبت 23 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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نشرت لجنة الطوارئ اليمنية مساء السب مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية.

واعلنت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر تسجيل (7) حالات جديدة بكورونا.

وجاءت الحالات كما يلي:

(5) في حضرموت بينها حالة وفاة

(2) في شبوة بينها حالة وفاة

كما تم تسجيل(4) وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا كمايلي:

(2) حضرموت

(2) تعز

بهذا يرتفع عدد الحالات إلى (212) حالة، بينها (39) وفاة و(6) حالات تعافي.