الدفاع اليمنية وهيئة الأركان تنعيان اثنين من ابرز القادة العسكريين

السبت 23 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، يوم السبت ،قائد اللواء 161 العميد حسين العصيمي، الذي قالت انه استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في معركة تحرير الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف.

كما نعت الوزارة وهيئة الاركان، قائد اللواء 153 العميد محمد صالح العقيلي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية في جبهات الشرف والبطولة.

وجاء في البيان " لقد كان الشهيدان نموذجان في التضحية والفداء والمواقف الوطنية الشجاعة، وسطّرا خلال حياتيهما الحافلة بالعطاء بطولات عظيمة وعُرفا بالصدق والاخلاص للوطن والوفاء للقسم والشرف العسكري وبذلا الغالي والنفيس في سبيل الوطن والذود عن مكتسباته وكانا في مقدمة الصفوف لمواجهة مشاريع الماضي البائد وأحلام الامامة والاستعمار والتخلف".

كما جسّد الشهيدان قيم الجندية والقيادة خلال المهام التي أوكلت إليهما؛ ووقفا ببسالة في وجه الخراب والفوضى، وكانا من أوائل القادة الذين انحازوا للوطن ونذروا أنفسهم لحراسة المكتسبات والثوابت الوطنية وحماية خيارات الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة حريته وكرامته.

ولقد خسر الوطن ومؤسسته الدفاعية برحيلهما قائدين استثنائيين واثنين من خيرة رجالاتها الذين أسهموا في بناء المؤسسة العسكرية وخلّدوا بصمات متميزة في مختلف المواقع والميادين.

وقال البيان "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنعي اثنين من قاداتها؛ تؤكد أن تلك الدماء الطاهرة لن تذهب هدراً ولن تُثني شعبنا اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، ولن تزيدها تلك التضحيات إلا تمسكاً وإصراراً للمضي على العهد والوفاء للوطن لاستكمال استعادة وتحقيق أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد ومحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمخططات ومحاولات العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي".

وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن الفخر والاعتزاز ببطولات قادة وأفراد الجيش الوطني البواسل ورجال المقاومة بإسناد من الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، المرابطين في الثغور والمواقع، وتضحياتهم الثمينة في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها مليشيا التمرد والإرهاب على شعبنا الحر الأبي.

كما عبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيدين ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع مغفرته ويسكنهما فسيح جنانه؛ وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال وأن يُعجل بالنصر المؤزر للوطن الغالي.

*الشهيد العقيلي

وفي وقت سابق اليوم السبت ، افادت مصادر محلية بأن قائد اللواء 153 التابع لقوات الجيش الوطني المعترف بها دوليا العميد محمد صالح العقيلي، استشهدا، جراء مواجهات مع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ويعد العقيلي من أبرز القيادات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحسب مصادر إعلامية،استشهد العقيلي الذي كان يقود القوات الحكومية في جبهة الشيخ سالم جراء مواجهات في منطقة شقرة.

وتولى محمد صالح العقيلي قيادة اللواء 153 من شقيقه أحمد صالح العقيلي الذي استشهدا بلغم أرضي في محافظة البيضاء في يونيو عام 2018.

*الشهيد العصيمي

يوم الجمعة ،قالت مصادر عسكرية، ان مليشيا الحوثي الانقلابية أعدمت عميد في الجيش الوطني وأحرقت جثته بمادة ”الأسيت“، بعد ان وقع أسيرا بأيدي مقاتليها في معارك بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت ”جريمة مزدوجة“ (جريمة حرب + جريمة ضد الإنسانية)، في حق العميد، حسين العصيمي بعد أن وقع أسيرا في إحدى معارك الجوف، حيث أعدموه وأحرقوا جثته بالأسيت.

وأشارت المصادر الى ان ”صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني والحوثيين استمرت فترة كبيرة وأخذت وقت طويل للتفاوض، وتحدد موعدها، الجمعة 22 مايو/أيار.

وخلال المفاوضات تم الاتفاق على ان تفرج مليشيا الحوثي عن العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161 مشاه المرابط في الجوف مقابل، مقابل الإفراج عن مجموعة أسرى من ميليشيا الحوثي، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر ”انه وأثناء التبادل، تفاجئ وفد الجيش الوطني بأن وفد مليشيا الحوثي يسلمه العميد العصيمي، جثة محروقة بالاسيت، في سابقة تنبئ عن مقدار الغدر والخيانة التي تتصف بها ميليشيات الحوثي“، حسب وصفها.