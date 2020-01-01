مكتب الشيخ العيسي يرد على قيادي بارز في الانتقالي ويفند تصريحاته

السبت 23 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعرب مصدر بمكتب رجل الأعمال اليمني احمد صالح العيسي عن استنكاره لتصريحات د. عبدالناصر الوالي، وهو عضو في ما يسمى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن ، ولما ورد فيها ،من الزج باسم الشيخ العيسي في سياق اتهامه للحكومة بتعطيل تفريغ وقود كهرباء عدن.

وكان الوالي قال ان بواخر تابعة للتاجر والسياسي المعروف أحمد العيسي تحمل وقود الديزل المغذي لكهرباء العاصمة عدن متوقفة في غاطس الميناء، مشيراً الى وجود قرارات سياسية من قبل بعض الجهات في حكومة الشرعية لتعطيل عملية تفريغ هذه المخصصات.

وردا على تصريح الوالي قال المصدر بأن مجموعة العيسي ليست الحكومة أو طرفا فيها وليست السلطة المحلية بمحافظة عدن حتى يتم مطالبتها بتفريغ الوقود لتغذية كهرباء عدن، خاصة مع عجز المجموعة عن مواصلة تزويد محطة كهرباء عدن بالوقود نظرا للمديونية العالية التي على الشركة للمزودين الذين يرفضون دخول البواخر الا بعد الإيفاء بجزء من هذ المديونية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد المصدر ان المجموعة تعاونت مع الحكومات المتعاقبة في عدن منذ تحرير المدينة ووفرت بالآجل وقودا لمحطات الكهرباء، وهي تعد ذلك جزء من واجبها تجاه المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحكومة لم تفِ في المقابل بالتزاماتها تجاه المجموعة الأمر الذي راكم المديونية وتسبب في هذا الوضع المتأزم.

وخاطب المصدر ابناء عدن بالقول: "نحن حريصون عليكم فنحن منكم واليكم وانتم تستحقون كل الرعاية والاهتمام خاصة في هذا الظرف الصحي الهش والحساس الذي يفتك بالمدينة، وبذلنا ومانزال مانستطيع وسنستمر في ذلك كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه وطننا وابناء شعبنا في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة العيسي كغيرها من الشركات التجارية من ازدواجية السلطة في عدن منذ احداث اغسطس 2019"، وتابع المصدر: "ولاندري مع من نتعامل؟مما سينعكس على كافة الخدمات في المدينة بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يجب تلافيه في اسرع وقت ممكن".