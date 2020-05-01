الملك سلمان يصارح الشعب السعودي بقضية لم تشهد لها المملكة مثيلا .. ويطالبهم بهذا الطلب

السبت 23 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إن العالم يواجه ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد لها مثيلا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال كلمة الملك سلمان للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.

وتابع "كل ذلك حرصاً على سلامتكم، فالبهجة بالصحة والفرح بالعافية، وكل سرور يؤدي لخطر نهايته ندم".

وأوضح "السلامة تستلزم من المجتمع كله تفهم هذا الظرف الخاص، الذي يمنع المسلمين من الخروج لصلاة العيد، وتبادل الزيارات، فسلامة وصحة المواطن والمقيم في رأس اهتماماتنا".

وأشار إلى أن "السعودية قدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في مواجهة الجائحة، كما قدمت الدعم السخي للبحوث العلمية المحلية والدولية لاكتشاف لقاح للفيروس، أو دواء ناجع يسهم في تخليص البشرية من هذا الوباء".

ودعا الله أن تكون الأمة العربية والإسلامية، والعالم أجمع، في صحة وعافية ويحفظها من كل بلاء ومكروه، وأن يعيد علينا العيد، وقد رفع الله عنا وعن الإنسانية جمعاء هذ الوباء، وكل بلاء.

وختم "بارك الله أعيادنا، ومتعنا بالصحة والعافية، وحفظ لنا وطننا، وسلم البشرية من كل شر ومكروه".