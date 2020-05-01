المبعوث غريفيث يوجه رسالة لجميع اليمنيين .. بماذا طالبهم؟

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أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث ، السبت، عن أمنياته باستلهام الحاجة إلى تحقيق السلام في اليمن خلال العيد، حاثا الأطراف على التخلي عن الانقسام.
وحث غريفيث في رسالة إلى جميع اليمنيين مع نهاية شهر رمضان المبارك، الأطراف على التخلي عن الحرب والانقسام، والبناء على نقاط الالتقاء، داعيا إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي مرض كـوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتغيير المسار من أجل مصلحة الشعب اليمني".
وأعلن غريفثس في أبريل/نيسان الماضي مبادرة أممية تضمنت مقترحات لاتقاقيات حول "وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كوفيد19، والاستئناف العاجل للعملية السياسية".
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وذكر أن "الاتفاقيات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام"، لكن ميليشيات الحوثي رفضت تلك المقترحات.