وزير في حكومة اليمن يناشد التحالف

السبت 23 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ناشد وزير الثروة السمكية فهد كفاين التحالف العربي بقيادة السعودية، البحث عن سفينة مفقودة على متنها عشرون شخصا في سقطرى.

وقال الوزير كفاين في منشور على فيسبوك، إنه لليوم السابع، لا يزال عشرون شخصا من أهالي محافظة ارخبيل سقطرى بينهم نساء وأطفال مفقودين على سفينة كانت في رحلتها بين حضرموت وسقطرى.

وأوضح بأن آخر اتصال بهم كان على بعد ثلاثةٍ وعشرين ميلاً غرب سقطرى.

وكانت مصادر إعلامية أكدت إنه تم فقد الاتصال بسفينة صغيرة على متنها 20 شخصا قبالة سواحل جزيرة سقطرى بالمحيط الهندي.

موضحة ان السفينة تنقل بضائع تجارية وقد أبحرت السبت، من لسان بحري في محافظة حضرموت متجه إلى محافظة أرخبيل سقطرى.

وأشارت إلى أن السفينة كانت متوقع وصولها خلال يومين، غير أنه طاقم السفينة اتصل بالسلطات المحلية في سقطرى صباح الإثنين، وطلب النجدة إثر تسرب مياه.

وقد حددت الإحداثيات على بعد 47 ميل من سواحل مديرية قلنسية بسقطرى، بالتزامن مع رياح شديدة وأمواج.

وفي ديسمبر 2016، غرقت سفينة قبالة سواحل سقطرى تقل 60 راكبا بعد تحركها من ميناء المكلا بحضرموت، وتوفي من ركابها 29 فيما تم إنقاذ 31.