قوات الجيش الوطني تخسر أحد أكبر قياداتها في اشتباكات مع مليشيات الانتقالي في أبين

السبت 23 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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فادت مصادر محلية بأن قائد اللواء 153 التابع لقوات الجيش الوطني المعترف بها دوليا العميد محمد صالح العقيلي، استشهدا اليوم جراء مواجهات مع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ويعد العقيلي من أبرز القيادات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحسب مصادر إعلامية،استشهدا العقيلي الذي كان يقود القوات الحكومية في جبهة الشيخ سالم جراء مواجهات في منطقة شقرة.

تولى محمد صالح العقيلي قيادة اللواء 153 من شقيقه أحمد صالح العقيلي الذي استشهدا بلغم أرضي في محافظة البيضاء في يونيو عام 2018.

كما استشهدا شقيقهما الثالث عبد الهادي أيضا جراء معارك سابقة في اليمن.