الحكومة الشرعية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار بسبب كوروناوالحوثييون يرفضون المبادرة

السبت 23 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مارب

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أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن موافقتها على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في البلاد في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، محملة جماعة الحوثيين المسؤولية عن رفضها.

وصرح وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، محمد عبد الله الحضرمي، اليوم السبت بأن الحكومة واقفت على وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة وباء كورونا وفتح الطرق كاملة لاسيما في محافظة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات، مضيفا أن الحوثيين رفضوا المبادرة في المقابل.

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية ⁩:وافقت الحكومة على مبادرة المبعوث الأممي بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لكورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الاسرى، واستئناف المشاورات.

وقال الحضرمي، حسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن حكومة هادي وافقت على مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث منذ أوائل مايو، فيما يستمر الحوثيون في رفضهم لها.

واتهم الوزير الحوثيين بـ"عدم الرغبة في السلام وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين"، مناشدا المبعوث الأممي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي "كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة".