اختتام مسابقة الخط العربي في اليمن .. قائمة بأسماء الفائزين

السبت 23 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اختتمت مساء الجمعة مسابقة الخط العربي التي تقام لأول مرة في اليمن ، والتي استمرت لأسبوع عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من خمسين خطّاطا وخطّاطة من مختلف المحافظات اليمنية وتحت تمويل وإشراف الخطاط العالمي زكي الهاشمي .

ووزعت جوائز المسابقة البالغ مقدارها أكثر من مليون ريال يمني على تسعة خطاطين فازوا بالمراكز الأولى بعد التصفيات .

وقد جاءت النتائج على النحو التالي : المركز الأول إبراهيم العكيس من محافظة الحديدة الجائزة ٤٠٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الثاني عبدالرحمن السعيدي من محافظة مأرب الجائزة ٣٠٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الثالث عبدالرحمن الجنيد من محافظة تعز الجائزة ١٠٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الثالث مكرر أسامة سالم من محافظة أبين الجائزة ١٠٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الرابع محمد عبد سالم من محافظة لحج الجائزة ٥٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الرابع مكرر إسماعيل مفتاح من محافظة المحويت ، الجائزة ٥٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الخامس عبدالرقيب العودري من محافظة صنعاء الجائزة ٤٠.٠٠٠ ريال يمني المركز الخامس مكرر عمر باضريس من محافظة حضرموت ، الجائزة ٤٠.٠٠٠ ريال يمني.

وفي ختام المسابقة دعا الخطاط زكي الهاشمي وزارتي الثقافة والشباب والرياضة إلى الاهتمام بهؤلاء المبدعين فهم فخر اليمن ويمثلون واجهتها الفنية في المحافل الدولية إن شاء الله.