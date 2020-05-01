خلال 24ساعة ..20ألف إصابة و1000وفاة ب كورونا في أمريكا

السبت 23 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أظهرت الإحصاءات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 20522 إصابة مؤكدة، و1089 حالة وفاة نتيجة فايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصاءات، وصل عدد الإصابات بالفايروس في الولايات المتحدة إلى 1571617 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفايروس 94150 حالة وفاة.