السبت 23 مايو 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نددت حركة فتح الفلسطينية، بالإساءات الإماراتية بحق الرئيس محمود عباس وزيرة الصحة مي كيلة.

وقال الناطق باسم الحركة إياد نصر " إن جملة التغريدات المسيئة للقيادة الفلسطينية، هي خروج عن الأخلاق والثقافة وانحطاط سلوكي"

وكان الناشط الإماراتي أحمد المزروعي المقرب من الشيخ محمد بن زايد، قد كتب سلسلة تغريدات، وجه فيها حزمة من الشتائم والبذاءات ضد الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة.

قبل أن ينشر تغريدة تتضمن صورة للقيادي المفصول من حركة فتح على خلفية قضايا فساد محمد دحلان والمقيم في الإمارات وعلق عليها "فخامة الرئيس محمد دحلان .. رئيس دولة فلسطين".

جاءت تلك الإساءات عقب رفض السلطة الفلسطينية، استلام مساعدات طبية، من أبو ظبي، وصلت إسرائيل بطائرة إماراتية حطت بدون تنسيق مسبق مع الفلسطينيين.

فيما وصف الأكاديمي الإماراتي المقرب من دوائر صنع القرار في "دبي" عبد الخالق عبد الله، عدم استلام السلطة الفلسطينية المساعدات الطبية الإماراتية بأنها "تنم عن غباء سياسي شديد"

من جهته وصف إياد نصر المتحدث باسم فتح كلا من المزروعي وعد الله بـ"الأوباش" وندد بما اعتبره "تطبيعا إماراتيا مع الكيان الصهيوني"