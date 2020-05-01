ردا على شتائمها لـ"عباس".. حركة فتح توجه توبيخا عميقا ومهينا للأمارات السعودية تعلن.. عن البدء بصرف تعويضات عقارية على شكل دفعات بن بريك: هادي كذاب كبير وهو من قال لنا اعملو لصالح الجنوب جريمة مزدوجة وسابقة خطيرة.. مليشيا الحوثي تعدم قائد لواء في الجيش الوطني وقع أسيرا في ”الجوف“ وتحرق جثته بالأسيت (شاهد بالصور) هل هدم خليفة حفتر قبر عمر المختار؟ ”غريفيث“ يناقش مع الحوثيين ترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد ترامب يأمر باشعال الحـرب العالمية الخفية 7 دول عربية تمنع صلاة العيد في المساجد.. هل اليمن من ضمنها؟ طموحات هواوي تتوسع رغم التهديدات... رسميا.. بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينيو
نددت حركة فتح الفلسطينية، بالإساءات الإماراتية بحق الرئيس محمود عباس وزيرة الصحة مي كيلة.
وقال الناطق باسم الحركة إياد نصر " إن جملة التغريدات المسيئة للقيادة الفلسطينية، هي خروج عن الأخلاق والثقافة وانحطاط سلوكي"
وكان الناشط الإماراتي أحمد المزروعي المقرب من الشيخ محمد بن زايد، قد كتب سلسلة تغريدات، وجه فيها حزمة من الشتائم والبذاءات ضد الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة.
قبل أن ينشر تغريدة تتضمن صورة للقيادي المفصول من حركة فتح على خلفية قضايا فساد محمد دحلان والمقيم في الإمارات وعلق عليها "فخامة الرئيس محمد دحلان .. رئيس دولة فلسطين".
جاءت تلك الإساءات عقب رفض السلطة الفلسطينية، استلام مساعدات طبية، من أبو ظبي، وصلت إسرائيل بطائرة إماراتية حطت بدون تنسيق مسبق مع الفلسطينيين.
فيما وصف الأكاديمي الإماراتي المقرب من دوائر صنع القرار في "دبي" عبد الخالق عبد الله، عدم استلام السلطة الفلسطينية المساعدات الطبية الإماراتية بأنها "تنم عن غباء سياسي شديد"
من جهته وصف إياد نصر المتحدث باسم فتح كلا من المزروعي وعد الله بـ"الأوباش" وندد بما اعتبره "تطبيعا إماراتيا مع الكيان الصهيوني"