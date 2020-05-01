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حيل بريئة لتخفيف فاتورة الكهرباء والمياه

السبت 23 مايو 2020 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أصبحت فواتير المياه والكهرباء كابوسا يطارد الناس خاصة مع ارتفاع قيمتها بالتزامن مع فصل الصيف و هي تعتبر عبأ كبير علي ميزانية الأسرة خاصة في الظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

و أشار بعض الخبراء إلي بعض الحيل التي من الممكن أن تقلل من قيمة الفاتورة، ومن أهمها :

1-  ضعي المروحة في الاتجاه الصحيح بدلا من تشغيل التكييف بشكل مستمر ، مع التأكد من وضع مروحة السقف والتي تدور عكس عقارب الساعة حتى تسحب الهواء البارد إلي الأسفل.

2-  دمج الملابس في دورة واحدة وكذلك أطباق اليوم معا.

3-  استخدام رأس دش موفر لتكثيف الرزاز وتقليل المياه المستخدم.

4-  استخدام الأحواض والمراحيض الموفرة للماء.

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