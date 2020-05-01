حيل بريئة لتخفيف فاتورة الكهرباء والمياه

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أصبحت فواتير المياه والكهرباء كابوسا يطارد الناس خاصة مع ارتفاع قيمتها بالتزامن مع فصل الصيف و هي تعتبر عبأ كبير علي ميزانية الأسرة خاصة في الظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
و أشار بعض الخبراء إلي بعض الحيل التي من الممكن أن تقلل من قيمة الفاتورة، ومن أهمها :
1- ضعي المروحة في الاتجاه الصحيح بدلا من تشغيل التكييف بشكل مستمر ، مع التأكد من وضع مروحة السقف والتي تدور عكس عقارب الساعة حتى تسحب الهواء البارد إلي الأسفل.
2- دمج الملابس في دورة واحدة وكذلك أطباق اليوم معا.
3- استخدام رأس دش موفر لتكثيف الرزاز وتقليل المياه المستخدم.
4- استخدام الأحواض والمراحيض الموفرة للماء.