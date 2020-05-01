السعودية تعلن.. عن البدء بصرف تعويضات عقارية على شكل دفعات بن بريك: هادي كذاب كبير وهو من قال لنا اعملو لصالح الجنوب جريمة مزدوجة وسابقة خطيرة.. مليشيا الحوثي تعدم قائد لواء في الجيش الوطني وقع أسيرا في ”الجوف“ وتحرق جثته بالأسيت (شاهد بالصور) هل هدم خليفة حفتر قبر عمر المختار؟ ”غريفيث“ يناقش مع الحوثيين ترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد ترامب يأمر باشعال الحـرب العالمية الخفية 7 دول عربية تمنع صلاة العيد في المساجد.. هل اليمن من ضمنها؟ طموحات هواوي تتوسع رغم التهديدات... رسميا.. بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينيو بالأرقام.. مسؤول حكومي يفضح أكبر منظمة دولية ويكشف تزويرها وتأثرها بتوجهات سلطات الإنقلاب الحوثية
أعلن البرنامج السعودي "تنمية"، عن بدء صرف تعويضات مالية لأصحاب العقارات الواقعة في المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" في مراكز شرما وقيال والخريبة والعصيلة والصورة وبئر فحيمان.
ويأتي صرف التعويضات، قبل المدة المحددة لذلك في الجدول الزمني لخطة البرنامج، وسيجري ذلك على شكل دفعات متتالية.
وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع "نيوم" في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت الرياض إلى أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومستثمرين محليين، وعالميين.
وانطلق العمل في مشروع مدينة "نيوم" الذي وصف بـ"مدينة المستقبل"، عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.