بن بريك: هادي كذاب كبير وهو من قال لنا اعملو لصالح الجنوب

السبت 23 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 2159

شن نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، ووزير الدولة السابق في الحكومة الشرعية، هاني بن بريك، هجوما لاذعا على الرئيس عبدربه منصور هادي، واصفا إياه بـ”الكذاب الكبير“.

جاء ذلك في تعليقه على تغريدة نشرت بصفحة الرئيس عبدربه منصور هادي، على ”تويتر“، والتي قال فيها ان ”‏الجيش الوطني يقوم بمسئولياته ويدافع عن مكتسبات الشعب التي تتمثل في الجمهورية والوحدة، شمالا وجنوبا، وانه سيظل الحصن الحصين الذي يقف لكل العابثين والطامعين“.

وعلق ”بن بريك“، على تغريدة ”هادي"، بالقول: ”‏‎قسما بالله العظيم، وفي هذه الليالي الفاضلة من شهر رمضان، إن كانت هذه التغريدة من الرئيس هادي فهو كذاب كبير، فقد قال لنا (اعملوا لأجل الجنوب وأنا أعمل لأجله أما الشمال فأنا مستحيل أرجع لصنعاء، والإخونج باعوني للحوثي وأنا في صنعاء)“.

بدوره رد القيادي المؤتمري العدني، ياسر اليماني، على رد ”بن بريك“، قائلا: ”‏‎‎يادنكلي هادي قلك أعملوا للجنوب وأهله، وقدموا له الخدمات والامن والامان، مش قلكم بيعوا الجنوب واهله وجزره وموانئه ومطاراته“.