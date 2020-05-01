جريمة مزدوجة وسابقة خطيرة.. مليشيا الحوثي تعدم قائد لواء في الجيش الوطني وقع أسيرا في ”الجوف“ وتحرق جثته بالأسيت (شاهد بالصور)

السبت 23 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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قالت مصادر عسكرية، الجمعة 22 مايو/أيار، ان مليشيا الحوثي الانقلابية أعدمت عميد في الجيش الوطني وأحرقت جثته بمادة ”الأسيت“، بعد ان وقع أسيرا بأيدي مقاتليها في معارك بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت ”جريمة مزدوجة“ (جريمة حرب + جريمة ضد الإنسانية)، في حق العميد، حسين العصيمي بعد أن وقع أسيرا في إحدى معارك الجوف، حيث أعدموه وأحرقوا جثته بالأسيت.

وأشارت المصادر الى ان ”صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني والحوثيين استمرت فترة كبيرة وأخذت وقت طويل للتفاوض، وتحدد موعدها، الجمعة 22 مايو/أيار.

وخلال المفاوضات تم الاتفاق على ان تفرج مليشيا الحوثي عن العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161 مشاه المرابط في الجوف مقابل، مقابل الإفراج عن مجموعة أسرى من ميليشيا الحوثي، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر ”انه وأثناء التبادل، تفاجئ وفد الجيش الوطني بأن وفد مليشيا الحوثي يسلمه العميد العصيمي، جثة محروقة بالاسيت، في سابقة تنبئ عن مقدار الغدر والخيانة التي تتصف بها ميليشيات الحوثي“، حسب وصفها.

وطالبت المصادر من‏ المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحقوق الإنسان القيام بواجبها ازاء هذه الجريمة، متوعدة زعيم الحوثيبن ومليشياته بالقول: ”ليعلم عبده الملك الحوثي وأدواته القذرة أنه سيحاسب على كل جرائمه“.