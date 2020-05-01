”غريفيث“ يناقش مع الحوثيين ترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد

السبت 23 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ناقش المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة 22 مايو/أيار، مع وفد من جماعة الحوثي الانقلابية، الوضع الإنساني وترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن غريفيت ناقش الوضعين السياسي والإنساني في اليمن مع وفد الحوثي، عبر تقنية الفيديو.

وأضافت الوكالة، أن "النقاش بين الجانبين تناول أيضا الجوانب المتصلة بملف الأسرى، والمعتقلين، ومطار صنعاء الدولي، والموانئ والمرتبات".

وأردف: "اللقاء استعرض الرؤى المتعلقة بوقف إطلاق النار، إضافة الى الترتيبات والتهيئة لمشاورات الحل السياسي الشامل، وكذا جهود مكافحة وباء كورونا".

والخميس، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، التحالف العربي "للتحول من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام، والانخراط في مفاوضات سلام حقيقية".

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.