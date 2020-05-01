7 دول عربية تمنع صلاة العيد في المساجد.. هل اليمن من ضمنها؟

السبت 23 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ الأناضول

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قررت سبع دول عربية، الجمعة 22 مايو/أيار، تعليق صلاة العيد في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر واليمن، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر لعام 1441، فيما تتحرى السودان هلال شوال مساء السبت؛ إذ بدأ رمضان فيها في 25 أبريل/نيسان، لذلك يوافق لديها اليوم 28 منه.

وقال التلفزيون السعودي (رسمي) إن وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبداللطيف آل الشيخ، وجه بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وفي الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن المساجد ستظل مغلقة خلال أيام عيد الفطر.

كما أصدرالمركز الرسمي للإفتاء، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، فتوى أجاز فيها إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل، محدداً ضوابط وكيفية أدائها.

وفي قطر، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، استمرار قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة، بما فيها صلاة عيد الفطر لعام 1441هـ، ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا.

وفي السودان، أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في بيان، تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات العامة بجميع أنحاء البلاد، وإقامتها بالمنازل، في إطار التدابير الوقائية من كورونا.

وفي السياق، أكدت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان، استمرار إغلاق المساجد خلال أيام العيد، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم.

الأمر ذاته، أعلنه مشرفو قطاع المساجد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالاستمرار في تعليق صلوات الجمعة والجماعة في المساجد، بما فيها صلاة العيد لهذا العام، في ظل التدابير الوقائية من انتشار كورونا.

كما دعا وزير الاوقاف في وقت سابق، الى اقامة صلاة العيد في البيوت، في ظل التدابير الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

والخميس، قررت موريتانيا، تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، إنه "بعد المشاورة والتنسيق مع هيئة العلماء، تقرر تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة (الساحات)".

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا، قررت دول عديدة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار الفيروس، بما فيها المسجد الحرام في مكة والمكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.