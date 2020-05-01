رسميا.. بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينيو

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينتس رومينيغيه، الجمعة، أن ناديه لم يلجأ إلى خيار شراء البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.
وقال رومينجيه في حديث نقلته وكالة الأنباء الألمانية: إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) انتهت صلاحيته ”ولم نفعّله“.
وتابع: ”الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخلياً (للموسم المقبل)، وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أو لا.“
وانضم كوتينيو إلى بايرن من النادي الكتالوني في أغسطس الماضي، إلا أنه فشل في التألق والحفاظ على ثبات في مستواه.
وشارك اللاعب البرازيلي مع البايرن في 23 مباراة من أصل 25 في البوندسليغا، قبل تعليق المنافسات في مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شارك أساسيا في 15 منها فقط.