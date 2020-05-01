مواقع إسرائيلية تتعرض للاختراق

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تعرضت مواقع إسرائيلية، على الشبكة الإلكترونية، لعملية اختراق واسعة، صباح الخميس.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن مجهولين اخترقوا العديد من المواقع، وتم استبدال الصفحات الرئيسية لها بمقطع فيديو ورسالة مناهضة لإسرائيل باللغتين العبرية والانجليزية، جاء فيها" بدأ العد التنازلي لتدمير دولة إسرائيل منذ فترة طويلة".
وأشارت إلى أن المهاجمين حملوا اسم "هاكرز أوف سيفر". ولفتت إلى أن المخترقين استخدموا تعبير "تجهزوا لمفاجئة كبيرة"، باللغة العبرية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأوضحت أن الهجوم يتزامن مع "يوم القدس" وهو اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل باحتلال القدس الشرقية قبل 53 عاما وفق التقويم العبري.