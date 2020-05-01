في حلقته الأخيرة المجنون رامز .. يصنف ضيوفه ويكشف عن مراكز الأوائل منهم - فيديو

السبت 23 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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استعرض برنامج المقالب ”رامز مجنون رسمي“، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بنهاية موسمه الحالي، مواقف منح خلالها ضيوفه مراكز من الأول إلى الخامس، بناء على ردود فعلهم في فقرات البرنامج.

ويعتمد تصنيف رامز على ردود فعل ضيوفه التي اعتبرها كوميدية، وبدأ بفقرة ”الخضة“، التي اختار فيها 5 ضيوف، بناء على الصرخة التي أطلقوها عندما فوجئوا بخروجه من خلف الصورة.

ومنح رامز جلال الفنانة غادة عادل المركز الخامس، والرابع حصلت عليه نبيلة عبيد، والثالث لياسمين صبري، والثاني الفنان السوري باسم ياخور.

واعتبر مقدم البرنامج أن الفنان السعودي حسن عسيري حلّ في المركز الأول، باعتباره أكثر الضيوف الذين تعرضوا للخضة.

كما صنف رامز الضيوف في فقرة السقوط في بركة المياه، وجاءت الفنانة المصرية فيفي عبده في المركز الخامس، وأمينة خليل في المركز الرابع، والثالث حصل عليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، ثم طارق حامد لاعب نادي الزمالك في المركز الثاني.

أما السقوط الأكثر إثارة بالنسبة لمقدم البرنامج، فكان من نصيب الفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما عن فقرة الثعبان، فكان حارس مرمى النادي الأهلي المصري محمد الشناوي، والفنان السعودي حسن عسيري، من بين الضيوف الأكثر خوفا في هذه الفقرة.

وبشأن ترتيب ”أفضل مخمضة“، فحلت الفنانة المصرية بدرية طلبة في المركز الخامس، والفنان محيي إسماعيل رابعا، والفنان السوري باسم ياخور ثالثا، والفنانة المصرية الشابة منة عرفة في المركز الثاني، أما المركز الأول فكان من نصيب اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي المصري.