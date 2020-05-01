على الهواء مباشرة .. مذيع سعودي في قناة العربية يفاجئ زوجته المذيعة- فيديو

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غازل المذيع السعودي في قناة العربية محمد الطميحي زوجته رشا الخياط، عبر وصفها وهما في بث مباشر بأنها نجمة.
جاء ذلك في رد الطميحي على سؤال حول من هي نجمة دراما رمضان لهذا العام، وجهته له زميلته في القناة مروة فهمي التي كانت رفقة زوجته المذيعة السعودية في أثناء البث.
وقال الطميحي: ”لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا الخياط“.
وقالت الإعلامية المصرية مروة فهمي بعد تعليق الطميحي المفاجئ: ”يا سلام.. طبعا هي زوجة الطميحي لكل الناس، التي لا تعرف….“.
ولاحقا علق الطمحي الذي تزوج زميلته في قناة العربية رشا الخياط عام 2012، على مقطع الفيديو بعد نشره على حسابه بقصيدة غزلية من شعر نزار قباني.