في تطور جديد .. روسيا تدخل خط المواجهة مع تركيا في ليبيا عبر بشار الأسد

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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أفادت مصادر مطلعة لوكالة "نوفا" الإيطالية بأن المقاتلات الروسية الصنع التي وصلت إلى قاعدة الجفرة في جنوب ليبيا تابعة للقوات السورية.

وقالت المصادر للوكالة الإيطالية إن تزويد موسكو بالطائرات من فترة إلى القوات الجوية السورية لها طاقم سوري.

وأضافت المصادر أن دمشق ربما تكون قد حصلت من موسكو على طائرات حربية جديدة وأكثر حداثة لتحل محل السرب المرسل إلى ليبيا.

واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان لبعض الوقت وجود المرتزقة السوريين في ليبيا في كلا الجانبين، من جانب حكومة الوفاق الوطني، ومن جانب الجيش الوطني الليبي.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).