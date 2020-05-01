طائرة جديدة تحط رحالها في مطار صنعاء الدولي .. تحمل أطنانا من الدعم للحوثيين

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وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الجمعة طائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن الطائرة تحمل أكثر من ثمانية أطنان مساعدات طبية وعلاجية.
وقبل خمسة أيام وصلت طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، حيث تحمل 27 طنا من المساعدات الطبية.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي فيروس كورونا في اليمن، التي تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ربما يكون أكثر فتكا مقارنة بالعديد من البلدان، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي في البلاد.
وتصر جماعة الحوثيين على فتح مطار صنعاء الدولي أمام المساعدات للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب تفشي فيروس كورونا قبل الحديث عن أي وقف لإطلاق النار.