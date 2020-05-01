ماذا قال حزب الإصلاح في اليمن عن الوحدة اليمنية بعد 30عاما من توقعها بارقة أمل للعالم :أول تجربة بشرية ناجحة للقاح كورونا«آمن للاستخدام» خبر وفاة فيروز يهز لبنان مراسل قناة روسية يفقد أعصابه ويكشف المستور عن بشار الأسد السعودية تبدأ بتطبيق أقسى قرار على مواطني المملكة بهدف مواجهة كورونا الوضع مقلق بشدة والنظام الصحي انهار فعليا ..تصريحات مسئول أممي حول انتشار كورونا في انحاء اليمن كازاخستان تنظم 50 حدثاً عالمياً تقديراً للفارابي 15 حزبا يمنيا يصدرون بيانا واحدا بمناسبة 22 مايو (عيد الوحدة) اصابات مؤكدة بكورونا في ثلاث محافظات يمنية وحالة تعافي جديدة اليمن والسعودية وعدة دول يعلنون غدا المتمم لشهر رمضان
هزت أنباء تحدثت عن وفاة أيقونة الفن العربي، اللبنانية فيروز، قبل أن ينفيها المكتب الصحفي للفنان اللبناني زياد الرحباني.
وكانت شائعات قد جرى تداولها على مواقع التواصل حول وفاة "فيروز".
وأوضح بيان المكتب أن السيدة فيروز بصحة جيدة، وهي لم تزر المشفى حتى وفي بيتها، بحسب "روسيا اليوم".
وترددت شائعات في وقت سابق مفادها أن الفنانة دخلت مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث توفيت.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن غسان الرحباني قوله "إن هذه الإشاعات تعاود الظهور كل شهرين...صحتها مثل الحديد".