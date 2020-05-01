السعودية تبدأ بتطبيق أقسى قرار على مواطني المملكة بهدف مواجهة كورونا

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بدأت السلطات السعودية، عصر اليوم الجمعة، تطبيق قرار حظر التجول الكامل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "سبق" إنه قد تم الإعلان عن منع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن السعودية ومناطقها كافة، على أن يستمر الحظر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو/أيار 2020 م.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكد، اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.