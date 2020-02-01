15 حزبا يمنيا يصدرون بيانا واحدا بمناسبة 22 مايو (عيد الوحدة)

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية، أن الوحدة اليمنية تمثل نقطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر، كما ظلت شعوراً راسخاً في وجدان الشعب اليمني على مر التاريخ، وهدفا وأملا متجددا في فكر الحركة الوطنية وقواها السياسية والاجتماعية طوال عقود من النضال.

وأشارت الأحزاب في بيان صادر عنها، إلى أن ما شهده عهد الوحدة المباركة من سياسات خاطئة في قيادة وإدارة الدولة وما نتج ضدها من لغط وجدل لم يكن سببه مبدأ الوحدة وقيمتها السامية وأهدافها الوطنية العظيمة.

ونوهت الأحزاب إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو المحطة التصحيحية لتلك الأخطاء والذي استطاع اليمنيون من خلاله التوافق على صياغة مشروع وطني جامع حافظ على الوحدة الوطنية في صيغة اتحادية حديثة، ووضع دعائم نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحقق طموحات شعبنا اليمني في الحرية والمساواة والعيش الكريم.

ودعت الأحزاب إلى وحدة الصف الوطني نحو الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه الأيام المباركة تحل علينا الذكرى الثلاثين لليوم الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة ترفع أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان أخلص التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم الذي يحتفل بهذه المناسبة وهو يتطلع للسلام والاستقرار والخلاص من قوى الشر الانقلابية التي فرضت عليه الحرب وجلبت عليه الدمار والمعاناة، كما تتوجه بجزيل التحايا والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة الذين يسطرون أشرف المآثر ويقدمون أعظم التضحيات دفاعا عن الجمهورية والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية، وبدعم ومساندة من إخوانهم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

لقد ظلت الوحدة اليمنية شعورا راسخا في وجدان شعبنا اليمني على مر التاريخ، وهدفا وأملا متجددا في فكر الحركة الوطنية وقواها السياسية والاجتماعية طوال عقود من النضال حتى تحقق الحلم في الثاني والعشرين من مايو 1990م ليمثل يوما وطنيا للجمهورية اليمنية، ونقطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر.

إن ما شهده عهد الوحدة المباركة من سياسات خاطئة في قيادة وإدارة الدولة وما نتج ضدها من لغط وجدل لم يكن سببه مبدأ الوحدة وقيمتها السامية وأهدافها الوطنية العظيمة، ولذا كان مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو المحطة التصحيحية لتلك الأخطاء والذي استطاع اليمنيون من خلاله التوافق على صياغة مشروع وطني جامع حافظ على الوحدة الوطنية في صيغة اتحادية حديثة، ووضع دعائم نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحقق طموحات شعبنا اليمني في الحرية والمساواة والعيش الكريم.

إن الأحزاب وهي تشارك جماهير شعبنا إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة لتجدد الدعوة الى وحدة الصف الوطني نحو الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

المجد والرحمة للشهداء.

والشفاء للجرحى.

والحرية للمختطفين والأسرى

والنصر لليمن

صادر عن أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الموقعة أدناه

الجمعة 22 مايو 2020م.

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

حزب العدالة والبناء

حزب الرشاد اليمني

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

التجمع الوحدوي اليمني

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

حزب السلم والتنمية

حزب الشعب الديمقراطي حشد

الحزب الجمهوري

حزب جبهة التحرير

التنظيم السبتمبري.