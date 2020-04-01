عاجل:اصابات مؤكدة بكورونا في ثلاث محافظات يمنية وحالة تعافي جديدة

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا، يوم الجمعة، 22 أيار، 2020، تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس كورونا، في ثلاث محافظات.
وقالت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر ، تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ، في محافظات حضرموت وتعز وشبوة.
وجاءت الحالات على النحو التالي:
- (6) في حضرموت.
- (3) في تعز.
- (3) في شبوة.
كما تم تسجيل حالة تعافي واحدة في حضرموت.
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (205) حالة، بينها (33) وفاة و (6) حالات تعافي.