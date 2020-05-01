93ألف وفاة بكورونا في أميركا..وترامب ينكس الأعلام

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت فرانس برس أن ترمب يعتزم تنكيس الأعلام تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.

وقال ترمب إنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام.

وغرد على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وتعرض الرئيس الأميركي إلى انتقادات عدة داخلية تتهمه بالتأخر في التعامل مع كورونا الذي فتك بالأميركيين، فيما شن من جهته هجوما حادا على الصين التي انطلق منها الفيروس، بدعوى إخفائها حقيقته المميتة عن العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بتسجيلها 1.5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.