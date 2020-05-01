93ألف وفاة بكورونا في أميركا..وترامب ينكس الأعلام الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً بتفشي كورونا وصول مساعدات طبية من الصحة العالمية والسعودية لمواجهة كورونا في اليمن الرئيس الأمريكي يبعث برقية للرئيس ”هادي“ ويتحدث عن ”حل دائم وعادل“ تصعــيد أمريكي غير مسبوق ضــد إيران لماذا قامت السعودية فصل طبيب مصاب بكورونا ؟ حرب عالمية خفية على لقاح كورونا.. مالذي يجري خلف الكواليس؟ علي محسن الأحمر: لن تستطيع أي قوة متأمرة ان تنال من وحدة اليمن واليمن الاتحادي هو الحل صحيفة عالمية تعري هشاشة الوضع الاقتصادي في الامارات الذي يوشك على الإفلاس غرفة تجارة دبي تكشف عن كارثة مدمرة تنتظرها الامارات خلال الأشهر القادمة
ذكرت فرانس برس أن ترمب يعتزم تنكيس الأعلام تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.
وقال ترمب إنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام.
وغرد على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".
وتعرض الرئيس الأميركي إلى انتقادات عدة داخلية تتهمه بالتأخر في التعامل مع كورونا الذي فتك بالأميركيين، فيما شن من جهته هجوما حادا على الصين التي انطلق منها الفيروس، بدعوى إخفائها حقيقته المميتة عن العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بتسجيلها 1.5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.