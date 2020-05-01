الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً بتفشي كورونا

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-العربية

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في إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف: "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن وان الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً".

وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين (الطبي)، ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية".

وأفادت مصادر طبية في صنعاء أن سبعة من قيادات ميليشيات الحوثي توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الحجر الصحي بفندق.

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث بيانات.

لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعاً".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.