93ألف وفاة بكورونا في أميركا..وترامب ينكس الأعلام الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً بتفشي كورونا وصول مساعدات طبية من الصحة العالمية والسعودية لمواجهة كورونا في اليمن الرئيس الأمريكي يبعث برقية للرئيس ”هادي“ ويتحدث عن ”حل دائم وعادل“ تصعــيد أمريكي غير مسبوق ضــد إيران لماذا قامت السعودية فصل طبيب مصاب بكورونا ؟ حرب عالمية خفية على لقاح كورونا.. مالذي يجري خلف الكواليس؟ علي محسن الأحمر: لن تستطيع أي قوة متأمرة ان تنال من وحدة اليمن واليمن الاتحادي هو الحل صحيفة عالمية تعري هشاشة الوضع الاقتصادي في الامارات الذي يوشك على الإفلاس غرفة تجارة دبي تكشف عن كارثة مدمرة تنتظرها الامارات خلال الأشهر القادمة
في إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف: "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن وان الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً".
وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين (الطبي)، ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية".
وأفادت مصادر طبية في صنعاء أن سبعة من قيادات ميليشيات الحوثي توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الحجر الصحي بفندق.
وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث بيانات.
لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعاً".
وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.