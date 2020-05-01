جريمة تقشعر لها الأبدان .. ذبحت زوجة شقيقها وطفلها

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ذكرت وسائل اعلام محلية ان مضطربة نفسيا ارتكبت جريمة نكراء في ولاية أديامان جنوبي تركيا.
ووفق متابعة تركيا الان فقد ألقت الشرطة التركية القبض على زينب. د. 27 عاما بعدما أقدمت على ذبح زوجة شقيقها وطفلها مساء أمس في كارابينار.
وأوضحت ان المجرمة أقدمت على قتل طفلها وزوجة شقيقها بسكين المطبخ بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.
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وتبين أن زينب كانت تعاني من اضطرابات نفسية، قبل أن تلوذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.
وحاولت الفرق الطبية التي حضرت للمكان بناء على تلقي بلاغ من الجيران من انقاذ حياتهما الا ان القدر كان سابق.
وألقت فرق الشرطة القبض عليها صباح اليوم وأحالتها إلى مديرية الأمن للتحقيق.