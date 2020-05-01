لماذا قامت السعودية فصل طبيب مصاب بكورونا ؟ حرب عالمية خفية على لقاح كورونا.. مالذي يجري خلف الكواليس؟ علي محسن الأحمر: لن تستطيع أي قوة متأمرة ان تنال من وحدة اليمن واليمن الاتحادي هو الحل صحيفة عالمية تعري هشاشة الوضع الاقتصادي في الامارات الذي يوشك على الإفلاس غرفة تجارة دبي تكشف عن كارثة مدمرة تنتظرها الامارات خلال الأشهر القادمة الإمارات ترفض منح اللجوء السياسي لخليفة حفتر فيروس كورونا يكبد المانيو خسائر ضخمة.. تعرف إلى قيمتها توقيف بث برنامج ديني إثر فتوى بشأن زكاة الفطر بعد غضب الشارع العربي من مسلسها أم هارون .. حياة الفهد وتهدد باللجوء للقضاء؟ بيان خاص بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان
أصدرت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف السعودية، قرارا بفصل طبيب أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولم يلتزم بتدابير الوقاية والعزل الذاتي.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن الطبيب المشار إليه خالف الأوامر المتعلقة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19، ومنعهم من مخالطة الآخرين.
وأضاف الربيعي: "سبق أن أقر وتعهد هذا الطبيب، بالتزامه بالإجراءات الوقائية ثم خالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات، لذلك رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أن تصرفاته تتناقض مع مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى، بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".