علي محسن الأحمر: لن تستطيع أي قوة متأمرة ان تنال من وحدة اليمن واليمن الاتحادي هو الحل

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، الخميس 21 مايو/أيار، ‏ان قدر شعبنا اليمني عبر تاريخه الطويل أن ينتصر في كل جولات الصراع مع خصومه، وفي تاريخ الحركة الوطنية المعاصرة.

وأكد الأحمر في برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ30 للوحدة اليمنية انه ”لن تستطيع أي قوة متآمرة أن تنال من هوية اليمن أو وحدته وشموخه“.

وأضاف: ”‏وإننا اليوم نرى في مشروع اليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخرجاً ملائماً للحفاظ على مصالح الشعب وتطلعات كل أبنائه“.

وتابع: ”‏في ذكرى الوحدة اليمنية المباركة، وفي ظل ما تشهده البلاد من مخططات، نتذكرها كحدث وحلم ناضلت من أجله الحركة الوطنية، قبل أن تشوه بعض الممارسات وجهها المشرق“.

وأشار الى ان ”الانقلاب الحوثي جاء ليصيب وحدتنا بطعنات غائرة ذلك لأن الإمامة العنصرية لا شيء يقلقها كوحدة الشعب وتماسكه حول مشروع وطني جامع“.