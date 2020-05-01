حرب عالمية خفية على لقاح كورونا.. مالذي يجري خلف الكواليس؟ علي محسن الأحمر: لن تستطيع أي قوة متأمرة ان تنال من وحدة اليمن واليمن الاتحادي هو الحل صحيفة عالمية تعري هشاشة الوضع الاقتصادي في الامارات الذي يوشك على الإفلاس غرفة تجارة دبي تكشف عن كارثة مدمرة تنتظرها الامارات خلال الأشهر القادمة الإمارات ترفض منح اللجوء السياسي لخليفة حفتر فيروس كورونا يكبد المانيو خسائر ضخمة.. تعرف إلى قيمتها توقيف بث برنامج ديني إثر فتوى بشأن زكاة الفطر بعد غضب الشارع العربي من مسلسها أم هارون .. حياة الفهد وتهدد باللجوء للقضاء؟ بيان خاص بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان بيان للداخلية اليمنية يحذر ويتوعد الانتقالي
قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، الخميس 21 مايو/أيار، ان قدر شعبنا اليمني عبر تاريخه الطويل أن ينتصر في كل جولات الصراع مع خصومه، وفي تاريخ الحركة الوطنية المعاصرة.
وأكد الأحمر في برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ30 للوحدة اليمنية انه ”لن تستطيع أي قوة متآمرة أن تنال من هوية اليمن أو وحدته وشموخه“.
وأضاف: ”وإننا اليوم نرى في مشروع اليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخرجاً ملائماً للحفاظ على مصالح الشعب وتطلعات كل أبنائه“.
وتابع: ”في ذكرى الوحدة اليمنية المباركة، وفي ظل ما تشهده البلاد من مخططات، نتذكرها كحدث وحلم ناضلت من أجله الحركة الوطنية، قبل أن تشوه بعض الممارسات وجهها المشرق“.
وأشار الى ان ”الانقلاب الحوثي جاء ليصيب وحدتنا بطعنات غائرة ذلك لأن الإمامة العنصرية لا شيء يقلقها كوحدة الشعب وتماسكه حول مشروع وطني جامع“.