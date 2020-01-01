بيان للداخلية اليمنية يحذر ويتوعد الانتقالي

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

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حذرت وزارة الداخلية اليمنية يوم الخميس من استهداف ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي للمتظاهرين العزل بمحافظة عدن الذين خرجوا للتعبير عن سخطهم من تدني الأوضاع الخدمية في المدينة منذ سيطرة ميليشيا الانتقالي على مؤسسات الدولة.

وتوعدت الوزارة وفي بيان بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.. مؤكدة ان مثل هذه الجرائم بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم.

وأعربت عن بالغ أسفها لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والخدمية جراء تمرد ميليشيا الانتقالي وسيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة المؤقتة عدن في صورة مشابهة لانقلاب ميليشيا الحوثي بصنعاء على السلطة الشرعية.

وشهدت عدن عصر الخميس احتجاجات غاضبة سقط على اثرها قتيل وعدة جرحى برصاص مليشيات الانتقالي.