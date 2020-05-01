هكذا سخرت الصين من تهديد الولايات المتحدة الامريكية والمواجه معها

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قال مسؤول حكومي صيني، اليوم الخميس، إن بكين لن تشعر بالرعب في مواجهة أي تصعيد للتوتر مع الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، قال تشانغ يه سوي المتحدث باسم البرلمان الصيني للصحفيين في إفادة صحفية قبل افتتاح الجلسة السنوية للبرلمان يوم الجمعة "الصين لا تبدأ أي مشكلة لكنها لا تشعر أيضا بالرعب من حدوث مشكلة".
وزير الخزانة الأمريكي: ترامب بصدد البحث عن خياراته بشأن الصين
وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها الكثير الذي ستخسره وإن التعاون هو النهج الحكيم الذي يتعين اتخاذه".
وأوضح "التعاون بين الصين والولايات المتحدة يفيد الطرفين فحسب في حين أن الصراع سيضر بهما معا... التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح".
وساءت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مع اتهام واشنطن لبكين بسوء التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد وتحميلها مسؤولية الأضرار الناجمة عنه.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يفكر في قطع كل علاقة ممكنة مع الصين.
وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية أنه "خاب أمله كثيرا في الصين".
وتابع "أرفض التحدث مع نظيري الصيني في الوقت الراهن، لقد خاب أملي كثيرا، لقد تسببوا في انتشار فيروس كورونا بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري".