عاجل: مصدر عسكري يزف اخبار الانتصارات من حزم الجوف والمناطق تتساقط من يد الحوثيين

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حققت قوات الجيش اليمني يوم الخميس انتصارات جديدة في جبهة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وذكر مصدر عسكري مطلع ان معارك عنيفة اندلعت صباح الخميس بين الجيش الوطني من جهة والمليشيات الانقلابية من جهة اخرى شرقي مديرية الحزم محافظة الجوف.
المصدر اكد في تصريح لمأرب برس تطهير مواقع ومناطق «الخسف و البرش و بئر وآل مروان ولقشع ومنصور» من قبضة المليشيات، وتواصل التقدم باتجاه مدينة الحزم من جهة الشرق.
وأضاف المصدر ان الجيش الوطني تمكن من تدمير مدرعة وطقمين عسكرين ، ومصرع اكثر من عشرة أفراد جثثهم لازالت مرمية على الأرض ، وأسر اكثر من عشرينمن افراد المليشيات الإنقلابية ، والتي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأفراد.
يذكر ان اكثر من خمسة عشرة من عناصر المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم ليلة امس (الاربعاء) في عدة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة بئر المرازيق المتاخمة لمنطقة اللبنات.