اعلان هام لطلاب الثانوية العامة والمرحلة الاساسية في مناطق سيطرة الحوثيين

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 1422

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، عن إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020م والبالغ عددهم ١٨٦ ألف و ٢٧٣ طالباً وطالبة.

وأكد همدان الشامي، المعين من قبل الحوثيين كـ نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات، إمكانية حصول الطلاب على أرقام جلوسهم ابتداءً من يوم غد الجمعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات "yemenexam.com" وذلك في إطار إجراءات الوزارة الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ولم يعلن الشامي عن موعد إختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرة جماعته، واكتفى بالقول إن "الوزارة تبذل جهودا لاستكمال التجهيزات الفنية لضمان تنفيذ اختبارات الشهادة العامة فور عودة الأوضاع الصحية إلى طبيعتها".

ومطلع الشهر الجاري أعلن وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين بصنعاء "تأجيل إختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا".

وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اقرت وزارة التربية والتعليم، إنهاء العام الدراسي 2019-2020 للصفوف من السابع وحتى ثاني ثانوي، واعفاءهم من اختبارات الفصل الثاني. واحتساب نتائج الطالب في الفصل الدراسي الأول وضربه في اثنين.

كما أكدت على الالتزام بموعد اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بتاريخ 28/6/ 2020.