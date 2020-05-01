أول ضحايا الانتفاضة الغاضبة ضد الانتقالي في عدن .. مسيرات ورصاص والجماهير تهتف «برع برع يا سرق» وكريتر تنتفض بعد توقف لسنوات .. مأرب ترى النور والمحافظ العرادة يدشن العمل ويبدأ اعادة التشغيل أكثر محافظة يمنية من حيث عدد وفيات كورونا واخرى تسجل أكبر عدد من الاصابات «آخر احصائية رسمية» أطباء بلا حدود تكشف الأبعاد الكارثية لتفشي كورونا في العاصمة المؤقتة عدن مستشار هادي يلوح بإمكانية الإنسحاب من إتفاق الرياض الجزيرة تكشف بالأرقام حقيقة كورونا في اليمن أطفال يمنيون يغنون للتوعية والوقاية من فيروس كورونا التمور اليمنية ..ثروة مهدورة وأسعار مرتفعة الحوثيون يستعدون للعيد بإفراغ جيوب المسافرين مقابل تفادي الحجر الصحي أبل وغوغل تطلقان تطبيقاً يبلغك بوجود مصاب بكورونا حولك
سقط قتيل وعدد من الجرحى ، يوم الخميس ، برصاص مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، حيث اعتدت على متظاهرين غاضبين.
وخرجت عصر اليوم جموع غاضبة في مدينة كريتر تهتف ضد الانتقالي (برع برع ياسرق) وتطالب بعودة الدولة.
وجابت مسيرات ابناء عدن شوارع كريتر وهتفت ضد الانتقالي (الانتقالي باطلب ،بالروح بالدم نفديك يا عدن).
وقال مصدر محلي لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اعتدت على متظاهرين عزل اثناء محاولة تفريق تظاهرة سلمية رافضة للمجلس الانتقالي وتطالب بعود مؤسسات الدولة في عدن.
واكد المصدر سقوط قتيل برصاص مليشيات الانتقالي اثناء قمعها لاحتجاجات سلمية في كريتر.