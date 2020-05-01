أول ضحايا الانتفاضة الغاضبة ضد الانتقالي في عدن .. مسيرات ورصاص والجماهير تهتف «برع برع يا سرق» وكريتر تنتفض

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 744

سقط قتيل وعدد من الجرحى ، يوم الخميس ، برصاص مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، حيث اعتدت على متظاهرين غاضبين.

وخرجت عصر اليوم جموع غاضبة في مدينة كريتر تهتف ضد الانتقالي (برع برع ياسرق) وتطالب بعودة الدولة.

وجابت مسيرات ابناء عدن شوارع كريتر وهتفت ضد الانتقالي (الانتقالي باطلب ،بالروح بالدم نفديك يا عدن).

وقال مصدر محلي لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اعتدت على متظاهرين عزل اثناء محاولة تفريق تظاهرة سلمية رافضة للمجلس الانتقالي وتطالب بعود مؤسسات الدولة في عدن.

واكد المصدر سقوط قتيل برصاص مليشيات الانتقالي اثناء قمعها لاحتجاجات سلمية في كريتر.