بعد توقف لسنوات .. مأرب ترى النور والمحافظ العرادة يدشن العمل ويبدأ اعادة التشغيل

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دشن محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، يوم الخميس، تشغيل المحطة الغازية، لتغطية عجز الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وكانت الفرق المختصة انتهت مطلع مايو الجاري من صيانة وتجهيز المحطة الغازية وفحص خطوط نقل الطاقة (132K.V) بين صافر ومأرب، استعداداً للتشغيل.
يشار إلى أن محطة مأرب الغازية الأولى هي محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز وتقع في محافظة مأرب، ودخلت الخدمة في عام 2009 وخرجت عن الخدمة عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، في 2014.
وأقيمت المحطة الغازية بمأرب بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة اجمالية تصل إلى 341 ميجاوات من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد لتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل «الضغط العالي 400 كيلو فولت» لمسافات أطول «صافر - بني حشيش وصافر - معبر» لزيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة بهدف الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في اليمن من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل من الناحية البيئية والأكثر اقتصاداً في توليد الطاقة.