أكثر محافظة يمنية من حيث عدد وفيات كورونا واخرى تسجل أكبر عدد من الاصابات «آخر احصائية رسمية»

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اعلنت اللجنة الوطنية العليا في اليمن، يوم الخميس، تسجيل 13حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بينها (3) وفيات.
وجاءت توزيع الحالات كما يلي:
- حالة في عدن.
- (6) في حضرموت بينها (2) وفيات.
- (5) في شبوة بينها حالة وفاة.
- حالة في تعز.
بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ 10 أبريل حتى اليوم إلى (193) حالة، بينها (33) حالة وفاة و(5) حالات تعافي.
وبحسب آخر احصائية اطلع عليها مأرب برس تأتي حضرموت على راس القائمة من حيث عدد الوفيات حيث وصل العدد الى 15 حالة وفاة من بين 33 ، فيما تتصدر عدن المحافظات اليمنية من حيث عدد الاصابات بـ 91 اصابة من بين 193.