أطباء بلا حدود تكشف الأبعاد الكارثية لتفشي كورونا في العصمة الؤقتة عدن مستشار هادي يلوح بإمكانية الإنسحاب من إتفاق الرياض الجزيرة تكشف بالأرقام حقيقة كورونا في اليمن أطفال يمنيون يغنون للتوعية والوقاية من فيروس كورونا التمور اليمنية ..ثروة مهدورة وأسعار مرتفعة الحوثيون يستعدون للعيد بإفراغ جيوب المسافرين مقابل تفادي الحجر الصحي أبل وغوغل تطلقان تطبيقاً يبلغك بوجود مصاب بكورونا حولك حكومة الوفاق ترفض وقف النار وتعزيزات لحفتر بالأصابة عباس يعلن إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل وحماس تطالب بتطبيق القرار على الأرض وزير الداخلية الليبي:يكشف ان روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى حفتر
دعا مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وقف الالتزام باتفاق الرياض، في حال تأكد أن تسمية رئيس حكومة جديدة يأتي "بإرادة غير يمنيه".
وكتب عبدالعزيز جباري، نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر "تويتر" اليوم الخميس: "إذا صحت الأخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه.. فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل".
عبدالعزيز جباري اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه .
فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني ..