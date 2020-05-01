أطفال يمنيون يغنون للتوعية والوقاية من فيروس كورونا

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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من وحي جائحة كورونا، استلهمت مجموعة من أطفال اليمن أغاني فنية متنوعة، وذلك كنوعٍ من المساهمة في توعية المجتمع بمخاطر الفيروس المعدي، وضرورة اتّخاذ التدابير الوقائية لمواجهته.

الأغنية التي قدمتها مجموعة من الأطفال بدعم من مؤسسة "ضوء للتنمية"، تهدف إلى توعية المجتمع اليمني، والأطفال بشكل خاص، من خلال نصائح إرشادية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وحثّ المواطنين على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

تقول ياسمين علي، وهي إحدى المشاركات في الأغنية، لـ"العربي الجديد"، إن تفشي كورونا أخافها هي وغيرها من الأطفال.

وكانت قلقة حتى أطلقت موهبتها للمشاركة في فيديو كليب، وذلك لتوعية الأطفال من أجل اتّخاذ الإجراءات الوقائية، وحماية أنفسهم من الفيروس المعدي.

وتشيرُ ياسمين إلى أنهّم اختاروا تجسيد التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه بكلمات فنية بسيطة يفهمها الأطفال والكبار.

وفي ذات السياق، تقول زينب، وهي من إحدى المشاركات في الأغنية أيضًا، لـ"العربي الجديد" إن الاستهتار من قبل الناس وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، جعلها تشارك في توعية المجتمع من خلال موهبتها الفنية، "إضافة إلى رفع معنوياتنا كأطفال، وذلك كي لا نخاف من الفيروس، لأننا قادرون على مواجهته بطرق وقائية، وذلك من خلال النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون، والابتعاد عن التجمعات، وتجنُّب لمس العينين والأنف قبل غسل اليدين وتعقيمهما". وقد سجلت اليمن 70 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، بينها 10 حالات وفاة.