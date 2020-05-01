الحوثيون يستعدون للعيد بإفراغ جيوب المسافرين مقابل تفادي الحجر الصحي أبل وغوغل تطلقان تطبيقاً يبلغك بوجود مصاب بكورونا حولك حكومة الوفاق ترفض وقف النار وتعزيزات لحفتر بالأصابة حكومة الوفاق ترفض وقف النار وتعزيزات لحفتر بالأصابة عباس يعلن إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل وحماس تطالب بتطبيق القرار على الأرض وزير الداخلية الليبي:يكشف ان روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى حفتر برلماني يمني :قطر تحرض الحوثيين لا ستهداف المملكة بالصواريخ تفاصيل تكشف لأول مرة عن معركة قاعدة الوطية بليبيا إيران تتوعد: سنستعيد كل دولار دعمنا به بشار الأسد مسؤول كويتي يؤكد رفض بلاده تقسيم اليمن ويدعو جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة واعلان موقف موحد يدعم الوحدة اليمنية
أطلقت شركتا "أبل" و"غوغل" النسخة الأولية من تطبيق "كوفيد-19"، الذي يعمل على إخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم.
وبحسب موقع "أكسيوس"، التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه على هواتف أبل وأندرويد.
ويعمل التطبيق بتقنية "بلوتوث" الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.
وشددت الشركتان على أن بيانات وهوية الأشخاص المصابين ستكون سرية، حيث أن التطبيق فقط سيعلم مستخدمه ما إذا كان حوله مصابين.
وتم توفير التقنية في عدد من الولايات الأمريكية ونحو 22 دولة حول العالم، وتتوقع الشركتان أن تستفيد المزيد من السلطات الصحية في مختلف دول العالم من هذه التقنية في الأسابيع المقبلة.