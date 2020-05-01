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أبل وغوغل تطلقان تطبيقاً يبلغك بوجود مصاب بكورونا حولك

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أطلقت شركتا "أبل" و"غوغل" النسخة الأولية من تطبيق "كوفيد-19"، الذي يعمل على إخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم.

وبحسب موقع "أكسيوس"، التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه على هواتف أبل وأندرويد.

ويعمل التطبيق بتقنية "بلوتوث" الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.

وشددت الشركتان على أن بيانات وهوية الأشخاص المصابين ستكون سرية، حيث أن التطبيق فقط سيعلم مستخدمه ما إذا كان حوله مصابين.

وتم توفير التقنية في عدد من الولايات الأمريكية ونحو 22 دولة حول العالم، وتتوقع الشركتان أن تستفيد المزيد من السلطات الصحية في مختلف دول العالم من هذه التقنية في الأسابيع المقبلة.

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