حكومة الوفاق ترفض وقف النار وتعزيزات لحفتر بالأصابة

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في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، إن الدعوة هي محاولة لكسب الوقت.
هذا وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن وزيري خارجية روسيا وتركيا ناقشا الوضع في ليبيا عبر الهاتف، وأن الوزيرين أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار على الفور في ليبيا.
يأتي ذلك فيما أظهر مقطع فيديو متداول من داخل مدينة الأصابعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، يظهر فيه وصول دعم لقوات الجيش الليبي في المدينة، بعد هجوم قوات الوفاق عليها صباح يوم الأربعاء.
وكانت قوات حكومة الوفاق بدأت، الأربعاء، هجوما عسكريا جديدا على مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الليبي بإسناد تركي جوّي وبحري، تمهيدا لاقتحامها وانتزاع السيطرة عليها.
وقال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، نفذت هجوما عسكريا جويا وبحريا على مدينة ترهونة باستخدام صواريخ غراد وبوارج تركية، استهدفت كلها مواقع مدنية.
وأوضح بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مدينة ترهونة تعرضت إلى قصف بأكثر من 20 صاروخ غراد وضربات من البوارج التركية، استهدفت كلها أحياء سكنية ومدرسة تعليمية، بينما تحدثت قوات الوفاق عن تدمير منظومات دفاع جوي تابعة للجيش الليبي.