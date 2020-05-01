وزير الداخلية الليبي:روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى حفتر

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وقال باشاغا في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، إن الطائرات الروسية أرسلت من قاعدة حميميم في سوريا، وتعود للعهد السوفييتي.
وأوضح أن المقاتلات، بينها 6 من طراز “Mig-29” و2 من طراز “Su-24″، وصلت إلى مليشيا حفتر، شرقي ليبيا. ولم يصدر بيان أو تصريح من الطرف الروسي حول الموضوع.
وبحسب تقرير بلومبرغ، فإن مليشيا حفتر زعمت أنها ستطلق “أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا ضد الأهداف التركية”.
وأعلن الجيش الليبي عن تدمير 6 منظومات دفاع جوي روسية الصنع من طراز “بانتسير”، يوم الأربعاء.
وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية.