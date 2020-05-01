مسؤول كويتي يؤكد رفض بلاده تقسيم اليمن ويدعو جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة واعلان موقف موحد يدعم الوحدة اليمنية

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، محمد العرادة، الاربعاء 20 مايو/أيار، دعم بلاده المستمر لوحدة اليمن، ورفضهم للمشاريع الصغيرة التي تسعى لتقسيم اليمن.

ودعا “العرادة“، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، بمناسبة الذكرى الثلاثون لتحقيق الوحدة اليمنية، اليمنيين إلى ”توحيد صفوفهم وكلمتهم تجاه من يهددون ويسعون بمشاريعهم الصغيرة إلى تقسيم اليمن“.

كما وجه دعوة ‏لجامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئه لمناقشة الأوضاع والانقسامات في اليمن، وتجديد اعلانهم عن الموقف العربي المساند للمواقف الدولية السابقة التي تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وأعرب ”العرادة“ عن أمله في أن "ترفع كل الأطراف الخارجية التي تسعى لتقسيم اليمن يدها عن اليمن، وتمتنع عن التدخل في شؤونه“، مشددا على ضرورة أن يتركز الدعم الخارجي على ”دعم الشرعية اليمنية للتخلص من الحوثي العدو الرئيسي لليمن والمنطقة والسعي لتوافق يمني يضمن العيش الكريم لأبناء الشعب اليمني“.