عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر أمنية، صباح الخميس 21 مايو/أيار، بسقوط صاروخ باليستي وسط مدينة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية، سقط (قبل قليل، 1:30 فجر الخميس)، على حي سكني وسط مدينة مأرب.

ولم تكشف المصادر اي تفاصيل اخرى عن حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن انفجار الصاروخ.