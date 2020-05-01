عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي

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أفادت مصادر أمنية، صباح الخميس 21 مايو/أيار، بسقوط صاروخ باليستي وسط مدينة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية، سقط (قبل قليل، 1:30 فجر الخميس)، على حي سكني وسط مدينة مأرب.
ولم تكشف المصادر اي تفاصيل اخرى عن حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن انفجار الصاروخ.