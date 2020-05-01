مؤتمر صحفي يكشف آخر مستجدات وباء كورونا في تعز

الخميس 21 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- تعز

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عقدت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز يوم الاربعاء ٢٠مايو ٢٠٢٠م، مؤتمراً صحفياً كُرس للوقوف على آخر مستجدات وباء كورونا بالمحافظة .

واعلنت اللجنة، اصابة ١٨ حالة بكورونا حتى يومنا هذا (الاربعاء)، ووفاة ٣ حالات وتعافي ٣ حالات ايضاً وقرابة عدد ١٥٠ حالة مخالطة.

واوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور راجح المليكي، ان مكتب الصحة عبر كافة فرقه الصحية المتنوعة يبذل جهداً جباراً في محاولة تتبع بؤر البوباء ومحاصرته رغم انعدام كافة الامكانيات والمتطلبات الضرورية التي تحتاج لها الفرق الصحية في مواجهة الفيروس والتعامل مع المصابين .

واكد راجح ان منظمة الصحة العالمية لم تقدم اي شيء جديد من الدعم المامول لتعز حتى يومنا هذا ، واعلن راجح عن حملة مكثفة سيقوم بها مكتب الصحة في اليومين القادمين تتمثل في تنظيف بؤر الوباء ورش الشوارع والتنسيق مع صندوق النظافة لحملة ترفيع القمامة المكدسة وحملة نظافة شاملة سيرافقها رش ضبابي لمعظم الاحياء .

بدوره اوضح مدير المختبر المركزي الدكتور احمد منصور ، ان الحالات النشطة التي لايتم الابلاغ عنها ولايعلم عنها مكتب الصحة ولافرقه الصحية هي التي تشكل في هذه المرحلة مشكلة كبيرة في تعز ، داعياً كافة المواطنين وكافة الاسر الى الابلاغ عن اي حالات مشتبهة لديهم وعدم إخفاء تلك الحالات دون الابلاغ عليها في الوقت التي تحتاج له تلك الحالات الى الرعاية الصحية الضروية واللازمة .

ونوه الى ان اخفاء الحالات وعدم الابلاغ عنها لايخدم المريض نهائيا وسيؤدي ذلك الى كارثة حقيقية للمريض شخصياً ولاسرة المريض وللمجتمع باكمله ، واكد بانه ستصل الى تعز يوم غدا (الخميس)عدد ١٥٠ فحص وسيليها باذن الله وصول اعداد اخرى من الفحوصات .

ودعا الدكتور احمد منصور كافة المواطنين الى عدم الخوف والقلق من الإبلاغ عن اي حالات مشتبهة تثبت لديهم سواء من افراد اسرهم او من جيرانهم والمحيطين بهم.

واكد ان تلقي الحالات المشتبهة لها للرعاية الصحية في بدايتها سيساهم بشكل كبير في محاصرة الوباء ، وان الفرق الصحية ستقدم كافة الرعاية الصحية للحالات المشتبه اصابتها في داخل منازلهم ، ولايوجد في هذه المرحلة علاج انفع من الوقاية والعزل المنزلي تحت اشراف ورعاية مكتب الصحة .

في السياق ذاته اوضح مدير عام مكتب المالية عضو لجنة الطوارئ الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي ، انه حتى يومنا هذا لم تستلم تعز اي دعم مالي من اي جهة كانت سوى ٢٠ مليون ريال كدعم حكومي اضافة الى ٢٠ مليون ريال تم توريدها لحساب مكتب الصحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة .

واوضح السامعي ان محافظ المحافظة نبيل شمسان قد اتخذ قراراً بتسخير كافة الموارد الخاصة بالسلطة المحلية في مواجهة ومكافحة وباء كورونا .

بدوره اكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عضو لجنة الطوارئ نبيل جامل ان المنظمات الدولية لم تقدم لتعز حتى الان اي دعم حقيقي يذكر في مواجهة فيروس كورونا ، داعياً كافة المنظمات للقيام بدورها في هذه المرحلة الخطرة والاسراع في تقديم الدعم الصحي اللازم من اجهزة صحية وغيرها حتى يتسنى لتعز ان تواجه فيروس كورونا.